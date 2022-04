Primavera, la classifica: playoff lontani per il Toro, la distanza sale a 7 punti

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera in seguito alle partite giocate in questo 29° turno

Federico De Milano

Il Torino Primavera viene sconfitto 0-1 in casa dalla Fiorentina e rischia di salutare definitivamente la zona playoff. I granata di Coppitelli hanno inseguito a lungo un piazzamento tra le prime 6 per cercare di proseguire la propria stagione anche al termine del campionato regolare. Dopo questa sconfitta però il Toro rimane fermo a quota 40 punti e vede aumentare a 7 lunghezze la distanza dal sesto posto occupato dalla Juventus. Alla 32^ giornata ci sarà inoltre il derby contro la Juventus che potrebbe aiutare i granata a compiere una difficile rimonta in classifica. Quando mancano solamente 5 partite al termine del campionato le speranze del Torino di poter raggiungere un posto nei playoff sembrano essere davvero ridotte ai minimi termini.

LA CLASSIFICA:

Roma 58 (28 partite giocate)

Cagliari 54 (29)

Inter 53 (29)

Atalanta 51 (29)

Fiorentina 48 (29)

Juventus 47 (29)

Sampdoria 41 (28)

Sassuolo 40 (28)

Torino 40 (29)

Milan 39 (28)

Empoli 36 (28)

Bologna 36 (28)

Genoa 35 (29)

Lecce 34 (29)

Verona 34 (28)

Napoli 33 (29)

Spal 23 (28)

Pescara 12 (29)

SEGUICI SU: