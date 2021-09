Primavera, la vittoria contro il Milan è la base su cui costruire la stagione

Dopo i primi tre punti in campionato arrivano le prime indicazioni per Coppitelli, tra conferme di chi era già in granata ed esordi promettenti

Irene Nicola

"Ci vuole pazienza, ma sono sicuro che i risultati arriveranno" aveva detto Federico Coppitelli alla vigilia del match contro il Milan. E i risultati sono arrivati ancora prima del previsto, con la vittoria sui rossoneri e i primi punti in campionato appena 24 ore dopo. Certo, un successo non è sufficiente per stabilire in termini assoluti quale sarà la traiettoria della stagione della Primavera, ma testimonia come il processo di amalgama di un gruppo totalmente rivoluzionato stia prendendo la piega giusta.

LAVORO - La sconfitta con la Roma aveva messo in luce un'intesa ancora acerba tra i giocatori granata, molti dei quali arrivati a Torino solo a metà agosto. E se i giallorossi erano un ostacolo troppo grande, anche a detta di Coppitelli, contro il Milan si sarebbe potuta riproporre una situazione simile. I rossoneri infatti sono un gruppo stabile, che ha cambiato poco sul mercato e conosce le proprie qualità. Consapevolezze che il Toro non ha ancora, visti i tanti arrivi anche dall'estero. Coppitelli però sta lavorando proprio in questa direzione e le prime risposte sono arrivate.

RISPOSTE - Il tecnico granata sta sperimentando diverse soluzioni per il suo 4-3-1-2, a dimostrazione di come molte valutazioni siano ancora in corso, ma sta anche trovando i primi punti fermi. Tra questi i "veterani" granata Savini e Di Marco, ma anche il belga Baeten in attacco. Proprio il reparto offensivo è stato oggetto di diversi cambiamenti. Garbett, alla prima da titolare, si è dimostrato abile sulla trequarti ma anche un valido supporto per la mediana; l'ex Atalanta Rosa, affiancato a Baeten, è stato propositivo da subito. Esperimenti in corso anche in difesa, con il 2004 Dellavalle che ha fatto buona guardia al suo esordio da titolare e un Angori, all'esordio assoluto in maglia granata, dinamico.

CONFERMA - Ora Coppitelli ripartirà da una vittoria che dà morale e fiducia per preparare la prossima partita contro il Pescara. Con tante soluzioni da cui attingere, spetterà al tecnico granata scegliere chi può dare maggiori garanzie da subito. Coppitelli avrà anche una carta importante in più da giocarsi, forse già per il prossimo match in trasferta contro il Pescara: Stenio Zanetti è arrivato a Torino e si unirà presto al gruppo della Primavera. Sfruttando anche le sue qualità il Toro dovrà dimostrare che la vittoria sul Milan non è stata un caso, ma il punto di partenza di una stagione che deve riportare la Primavera del Torino ad una dimensione più confacente alla sua storia dopo due annate difficili.