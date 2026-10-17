Alle 15:00 il Robaldo ospita Torino-Roma, le scelte iniziali dei due tecnici
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Il Torino Primavera cerca riscatto contro la Roma. Al Robaldo va in scena la settima giornata di campionato, con i granata chiamati a reagire dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cesena. Di fronte c’è una squadra ancora imbattuta, che ha raccolto 12 punti nelle prime sei partite grazie a tre vittorie e tre pareggi. La formazione granata, ferma a quota cinque punti, deve soprattutto correggere le lacune difensive: con 15 reti subite, condivide con l’Albinoleffe la peggior difesa del torneo. L’attacco ha invece realizzato 13 gol, quarto miglior dato del campionato. Contro i giallorossi, che hanno incassato appena sei reti, servirà maggiore solidità per tornare a muovere la classifica. Negli undici titolari, Baldini porta qualche novità rispetto agli incontri precedenti: nel suo 4-3-3 fa il proprio debutto stagionale il classe 2009 Davide Gaffurini sulla corsia di destra, al posto di Gatto; confermati insieme a lui Tonica, Carrascosa e Kugyela davanti a Cereser. A centrocampo, Ballanti, Liema Olinga e il numero 10 Luongo; davanti tridente con Conzato, Scacchi e Bonacina. Alla Roma, invece, si registrano alcune assenze importanti: Arena, Camara, Paratici e Di Nunzio sono stati tutti convocati in Prima Squadra.
Le formazioni ufficialiTORINO (4-3-3): Cereser; Gaffurini, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Conzato, Scacchi, Bonacina.A disposizione: Dorigo, Gatto, Tyron, Tchamda, Ferraris, Falasca, Rivas, Befani, Zaghini, Banse, Tomic. All. Baldini
ROMA: Kilvinger; Marchetti, Zinni, Maccaroni, Panico, Bonifazi, Arduini, Cama, Terlizzi, Corredera, Vukoje.A disposizione: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Basile, Loreti, Pallassini, Giammattei, Ballarin, Strata, Dal Bon, Di Mascio.All. Scala
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