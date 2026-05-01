Le scelte di Baldini per la sfida contro i neroverdi

Andrea Novello
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Vlasic: asso di cuori del Torino, non è sacrificabile

Per la sfida contro il Sassuolo, Baldini conferma il consueto 4-3-3 del suo Toro. La difesa viene confermata in blocco, mentre a centrocampo torna come play davanti alla difesa Liema Olinga al posto di Perciun, che era partito titolare in quella posizione contro l'Atalanta. In attacco al fianco di Gabellini ci saranno da un lato Conzato e dall'altra parte la principale novità di formazione. Baldini opta, infatti, per Ewurum titolare a due mesi dall'ultima volta (terza partenza dal 1' da quando è arrivato in Primavera nel mercato invernale).

Primavera

Primavera, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-1-2): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Costabile; Seminari, Amendola, Cardascio; Cornescu; Negri, Kulla. A disposizione: Guri, Benvenuti, Daldum, Petito, Mussini, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Bigica

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Conzato, Gabellini, Ewurum. A disposizione: Cereser, Gallo, Perciun, Zeppieri, Perez Adam, Manzi, Kugyela, Gatto, Nascimento, Bonacina, Luongo. Allenatore: Baldini

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