Per la sfida contro il Sassuolo, Baldini conferma il consueto 4-3-3 del suo Toro. La difesa viene confermata in blocco, mentre a centrocampo torna come play davanti alla difesa Liema Olinga al posto di Perciun, che era partito titolare in quella posizione contro l'Atalanta. In attacco al fianco di Gabellini ci saranno da un lato Conzato e dall'altra parte la principale novità di formazione. Baldini opta, infatti, per Ewurum titolare a due mesi dall'ultima volta (terza partenza dal 1' da quando è arrivato in Primavera nel mercato invernale).

Primavera, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino

Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Costabile; Seminari, Amendola, Cardascio; Cornescu; Negri, Kulla.Guri, Benvenuti, Daldum, Petito, Mussini, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo.Bigica

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Conzato, Gabellini, Ewurum. A disposizione: Cereser, Gallo, Perciun, Zeppieri, Perez Adam, Manzi, Kugyela, Gatto, Nascimento, Bonacina, Luongo. Allenatore: Baldini