Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: dietro Dellavalle e Anton dal 1′

Gli undici titolari scelti da Coppitelli e Chiappino per Torino-Genoa, match valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, gara valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Federico Coppitelli e Luca Chiappino hanno sciolto anche gli ultimi dubbi, scegliendo gli undici titolari a cui affidarsi dal primo minuto. Il Torino scenderà in campo nuovamente con il 4-2-3-1. Tra i pali rientra Milan al posto di Vismara, tornano dal primo minuto in difesa anche Dellavalle e Anton in difesa. Per il resto confermati i giocatori scesi in campo contro l'Empoli.