Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Baeten e Rosa in avanti

Gli allenatori delle due squadre hanno sciolto le ultime riserve: ecco gli undici che partiranno dal primo minuto in questa sfida

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, match valido per la seconda giornata del campionato Primavera 1 che prenderà il via al "Lamarmora-Pozzo" di Biella alle 11. Gli allenatori delle due squadre, Federico Coppitelli per i granata e Federico Giunti per i rossoneri hanno sciolto le ultime riserve su quale undici mandare in campo dal primo minuto. Tra le fila del Toro da segnalare la presenza di Baeten e Rosa in avanti. Confermato il nuovo acquisto Lindkvist a centrocampo mentre in difesa spazio al giovane classe 2004 Dellavalle.