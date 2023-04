Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: Caccavo torna titolare

Gli 11 titolari di Torino e Sassuolo, gara valida per la 26^ giornata di Serie A

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Sassuolo, gara valevole per la 26^ giornata di Primavera 1, sono state diramate le formazioni ufficiali. Il Torino scenderà in campo con il 4-4-2, con Caccavo che torna titolare in attacco. Assente invece Weidmann a centrocampo, vista la maxi squalifica di cinque giornate. Infine un cambio dell'ultimo minuto: Antolini parte dalla panchina, al suo posto Dell'Aquila tra gli undici titolari.