Primavera, le pagelle di Empoli-Torino 3-0: Servalli si salva, il resto no

Appena sufficienti Anton e Weidmann, Servalli evita la figuraccia

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino esce a testa bassa da Empoli. I granata giocano una brutta partita contro i toscani regalando di fatto un tempo al gruppo di Buscè. Errori pesanti di N'Guessan e Dembelè, due che stanno respirando l'aria della prima squadra non possono andare in Primavera e giocare prestazioni del genere.

SERVALLI 6.5: Para quello che può, anche di più considerando che evita la figuraccia respingendo il secondo rigore di Degli Innocenti. L'unico a salvarsi in terra toscana.

DELLAVALLE 5.5: Da terzino non rende come centrale e questa non è una sorpresa. La sua prestazione non è delle migliori, fatica tanto in fase offensiva, mentre in quella difensiva patisce i velocisti toscani.

N'GUESSAN 5: Partita positiva fino all'errore del 66' in occasione del rigore. Un episodio che dimostra lo stato mentale suo e del resto della squadra: nessuno è in campo. Tutti dopo il 3-0 hanno iniziato ad aspettare solamente il triplice fischio. Atteggiamento non da Toro insomma.

ANTON 6: Deve dare forfait nella ripresa. gioca comunque una buona partita. Uno dei pochi a non commettere sbavature.

DEMBELE 5: Dopo un primo tempo tra alti e bassi, inizia la ripresa in modo disastroso. Quel retropassaggio per Servalli è fatto con superficialità.

CIAMMAGLICHELLA 5.5: Pochi palloni giocabili, primo tempo sottotono come il resto della squadra. Quando può battaglia in giro per il campo. (46' SILVA 5: Entra e causa un rigore che regala il tris all'Empoli. Poteva entrare meglio).

RUIZ 5.5: In mezzo manca la fase difensiva di Ruszel, in quella di impostazione invece Ruiz è diligente. Non molla comunque fino alla fine.

WEIDMANN 6: Il migliore nel primo tempo, prende iniziativa e cerca spesso i compagni. Nel secondo tempo cala come il resto del gruppo.

CACCAVO 6: Voleva festeggiare il suo compleanno in modo migliore, ma di palloni ne ha avuti veramente pochi. Discreto lavoro spalle alla porta. (46' ANSAH 5.5: Prova a sprintare, poi si spegne come il resto della squadra).

JURGENS 5.5: Meno in palla rispetto alle gare precedenti. L'Empoli si chiude e non gli lascia spazi, lui si vede pochissimo. (71' CORONA 5.5: Prova a far valere il suo fisico, ma con poca convinzione. In mezzo all'area può essere più incisivo).

NJIE 5.5: Grande dinamismo e buona volontà, ma troppi errori di precisione. (46' DELL'AQUILA 5: Non si vede praticamente mai).

ALL. SCURTO 5.5: I suoi ragazzi sono in crisi e c'è da capire perché (come successo mesi fa) dopo una sconfitta la squadra fatichi a reagire. Come dopo il 4-2 contro la Juve, anche ora si è aperto un filotto di prestazioni in cui la squadra è irriconoscibile. Non toglie nulla al lavoro fatto fin qui, ma i granata devono subito ritrovarsi per non sprecare il terreno conquistato.