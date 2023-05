Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino 2-3: Dell’Aquila è tornato monstre

Il fantasista granata è protagonista in due azioni su tre dei gol, ma in generale è tutta la squadra a girare alla grande.

DELLAVALLE 6.5 : Tiene al Toro eccome e si vede. L'emblema è in un fotogramma nel finale di partita, quando stacca per togliere dalla testa di Di Stefano una palla che poteva aprire al contropiede Viola: lo fa con cattiveria, salta altissimo e travolge tutto quello che c'è davanti a lui. Simbolo di un ragazzo che ha grinta da vendere.

ANTOLINI 5.5 Gara quasi perfetta, l'unico neo è quel fallo su Capasso che porta al provvisorio pari della Fiorentina. Un errore che poteva costare molto più caro, ma che non cancella comunque una buona prestazione. ( 85' OPOKU 6 : Entra e regala la palla della vittoria a Savva, meglio di così non poteva fare).

RUIZ 6.5 : Utile in fase di costruzione, si propone anche spesso in avanti.

NJIE 5.5 : La continuità sta portando a ottimi risultati. Si inventa la giocata che porta al 2-0 granata, ma poi si divora due reti che per poco non compromettono il risultato finale.

DELL'AQUILA 7 : Dà il via all'azione del gol del vantaggio, sigla il raddoppio e si prende diversi falli. Sembra essere tornato quello di inizio stagione, solo che ora non ha problemi fisici a frenarlo. La sensazione è che il Toro per il finale di stagione abbia il miglior Dell'Aquila possibile.

ALL. SCURTO 7: Andare a Firenze (Sesto Fiorentino per la precisione) e fare la partita non è semplice. Il suo Toro però porta a casa 3 punti meritati, anche perché i suoi ragazzi non solo sono riusciti a portarsi sul 2-0, ma hanno anche saputo reagire dopo lo shock del pari della Viola. Fisicamente la sua squadra sembra nel miglior momento della stagione, le idee sono sempre più chiare ai suoi ragazzi e se i gol arrivano spesso da situazioni simili vuol dire che il piano tattico è immagazzinato molto bene.