Primavera, le pagelle di Sampdoria-Torino 0-0: Milan superstar

Il portiere granata sfodera una prestazione ottima, l'aria della prima squadra deve avergli fatto più che bene

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino pareggia a Bogliasco contro la Sampdoria giocando un'ottima partita. In mostra soprattutto Alberto Milan. Il portiere granata è stato il grande protagonista della sfida avendo preso qualsiasi cosa passasse dalle sue parti.

MILAN 7.5: Se il Toro finisce ancora con zero gol subiti il merito è soprattutto suo. Sfodera in serie delle parate di ottimo livello. L'aria della prima squadra deve averlo galvanizzato. Nelle ultime due gare la sua crescita è stata esponenziale.

NGUESSAN 7: Come sempre è difficilissimo da saltare. Sbroglia una serie di occasioni con fisicità e determinazione. Qualche errorino in fase di non possesso, ma più che perdonabili.

REALI 6.5: Salta magari meno all'occhio rispetto al compagno di reparto, ma anche lui è sempre più determinante. Ottima gara da parte sua.

ANGORI 6.5: Torna a giocare da centrocampista dopo alcuni esperimenti passati. Bella la sua partita. Alla fine della gara è visibilmente stanco.

DELLAVALLE 6.5: Parte come braccetto mancino, finisce da terzino. Buona la sua prestazione a livello difensivo. Troverebbe anche il gol, ma gli viene annullato.

CIAMMAGLICHELLA 6: Gioca in un ruolo non suo e lo fa tutto sommato bene. Quando prova a strappare in velocità crea sempre situazioni interessanti. (60' BAETEN 5.5: Entra con tanta voglia di fare e dà qualcosa in più alla sua squadra. Nel finale però si divora il gol del vantaggio)

SAVINI 6: Come sempre recupera tanti palloni in una partita in cui era fondamentale avere equilibrio davanti alla difesa. (58' DI MARCO 6: Ha caratteristiche più offensive rispetto a Savini e si vede. Crea diverse situazioni interessanti con le sue giocate).

GARBETT 6: Qualche sortita offensiva interessante, tanti palloni recuperati. A Bogliasco ha dato ancora la sensazione di avere buone potenzialità, ma deve migliorare nell'incisività nei suoi inserimenti. (82' LA MARCA sv)

WADE 5.5: Patisce tantissimo Malagrida per tutto il primo tempo e quindi Coppitelli deve correre ai ripari durante l'intervallo. (46' PAGANI 6.5: Gioca sulla sinistra e lo fa molto bene. Corre tantissimo, sbroglia tante situazioni pericolose e si propone in avanti).

AKHALAIA 6.5: Sfiora il gol su punizione, fa tante belle sponde e lotta su ogni pallone. Una bellissima partita la sua. (82' CACCAVO sv)

STENIO 6.5: Alterna sempre momenti della partita in cui è imprendibile e altri quasi di pausa. La sua è un'ottima gara comunque. Serve più continuità, ma quando si illumina è sempre un piacere per gli occhi.

ALL. COPPITELLI 6.5: Due scelte di modulo ed entrambe azzeccate. Inizia con il 3-5-2 per contenere la Samp e avere più equilibrio, giusto. A gara in corso quando i blucerchiati calano passa al 4-3-3 per approfittarne e così obbliga Tufano a cambiare le carte in tavola per coprirsi. L'unico peccato è questa maledizione del gol che non arriva, ma quanto meno la sua squadra non li prende. Un bel Toro, che si sta ritrovando e ora deve poter sognare.