Primavera, le pagelle di Torino-Inter 0-0: Silva ordinato e tignoso

Le pagelle della sfida tra Inter e Torino

Irene Nicola Redattore

Finisce 0-0 a Orbassano la sfida tra Torino e Inter, scontro al vertice. I granata giocano una gara attenta, con poche sbavature dietro e qualche guizzo mancato in avanti. La traversa al 90' di Dalla Vecchia nega i tre punti al Toro. Di seguito le pagelle dei granata di Scurto.

ABATI 6: Sostanzialmente inoperoso nel primo tempo, quando viene chiamato in causa è solo per conclusioni centrali e di facile presa. Anche nella ripresa non è costretto a grandi interventi.

CASALI 6: Fa l'esordio in maglia granata partendo da titolare. Un po' timido nel primo quarto d'ora, come comprensibile che sia alla prima, con il passare dei minuti alza il tono e inizia a mettere più cross in mezzo all'area.

MENDES 6.5: Controlla con ordine nel primo tempo, senza sbavature, tenendo a bada Sarr. Anche nella ripresa non lascia grandi varchi agli attaccanti nerazzurri.

DELLAVALLE 6.5: Rientra nello scontro al vertice dopo l'infortunio con il Milan. Non dà sempre l'impressione di essere al meglio, ma lavora con intelligenza ed esperienza su Sarr e Kamate. Prova anche a farsi vedere da attaccante aggiunto, tentando nel finale una rovesciata.

MUNTU 6.5: Si guadagna spesso gli applausi dagli spalti per la personalità con cui affronta i duelli difensivi e le ripartenze sulla fascia. Paga un giallo giusto per un contrasto ruvido con Berenbruch. Non lo limita particolarmente nella ripresa.

SILVA 6.5: Tignoso, in mezzo recupera tanti palloni si comporta bene da centrale. Dà anche diverse soluzioni a livello offensivo e quando c'è da tener alta la guardia è sempre in prima linea. La traversa finale del Toro nasce da una sua apertura per Njie (93' PERCIUN sv)

DALLA VECCHIA 6.5: Attento nel corso di tutta la gara, legge bene le diverse fasi della partita e dimostra la sua crescita. Al 90' è autore dell'occasione più pericolosa della partita: centra in pieno la traversa e sfiora così la rete dai tre punti.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Lavora bene a sostegno del reparto offensivo nel primo tempo, le poche occasioni granata nascono più volte dai suoi movimenti ad aggredire l'area nerazzurra. Nella ripresa è più contenuto, ma comunque generoso (72' LONGONI 6: Partecipa ai tentativi di assalto granata, cerca più soluzioni anche se non trova sempre quella giusto)

DELL'AQUILA 5.5: L'Inter non gli dà modo di inserirsi tra gli spazi, fatica a incidere e perde qualche pallone di troppo nei duelli. Prova opaca dopo l'exploit con la Roma (46' SAVVA 6: Gioca un tempo, entra in partita solo a sprazzi. Dialoga bene con Njie, ma non è sempre cinico nelle scelte offensive)

GABELLINI 6: Lavora bene spalle alle porta e guadagna tanti falli. Prova a farsi vedere sotto rete ma con colpi di testa timidi e qualche conclusione troppo centrale. Gli manca quel pizzico di cattiveria in più (72'FRANZONI 6.5: Entra con voglia, conquista una punizione dal limite e la batte impegnando Raimondi. Dà più vivacità all'attacco granata)

NJIE 6: Non è incontenibile come contro la Roma, prova qualche strappo ma viene ben contenuto. Nella ripresa alzi sensibilmente i giri, facendosi vedere sia in ripartenza che con il colpo di testa. Non riesce però a inquadrare la porta.

ALL. SCURTO 6: Partita preparata in modo attento contro un'Inter ostica. I granata tengono sostanzialmente il pallino del gioco e, dopo un primo tempo molto equilibrato, provano a far la differenza nella ripresa. Non arriva il colpo da tre punti, ma il Toro si conferma solido, ordinato e maturo. Doti che per il proseguo del campionato serviranno molto.

