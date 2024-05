Primavera, le pagelle di Torino-Milan 3-3: Ciammaglichella dà linfa ai granata

Le pagelle della sfida tra granata e rossoneri dopo lo scontro diretto che ha dato al Milan i playoff

Irene Nicola Redattore 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 14:00)

Il Torino Primavera è costretto a salutare l'obiettivo playoff. I granata di Scurto, costretti a vincere contro il Milan per andare alle fasi finali, recuperano il triplo vantaggio concesso ai rossoneri ma non trovano il gol vittoria e così chiudono all'ottavo posto in classifica. Di seguito le pagelle dei granata.

ABATI 5.5: Nel primo tempo sporca i guantoni solo una volta, anticipando Camarda. Si fa trovare fuori posizione quando Bianay Balcot perde malamente palla e non può più intervenire sul diagonale di Sia, che apre le marcature. Nei minuti finali dice no a Jimenez Sanchez.

MARCHIORO 5: Nel primo tempo è maggiormente rilegato a compiti difensivi e trova un buon recupero in area al quarto d'ora. Costa caro il suo errore sul terzo gol del Milan, da ultimo uomo con i granata sbilanciati gestisce male il pallone a centrocampo e permette a Bonomi di partire solo per sfidare Abati (75' MENDES 6: Entra con piglio, attento sugli ultimi tentativi del Milan. Non si fa sorprendere)

BIANAY BALCOT 5: Torna titolare dopo i primi minuti con il Bologna e fresco di firma sul contratto da professionista. Adattato a centrale, non sfigura nel primo tempo al fianco di Dellavalle. Nella ripresa però commette un errore grossolano e determinante perdendo palla in impostazione e spalancando le porte alla rete di Sia. Impreciso per posizionamento anche sulla marcatura di Nsiala in occasione del secondo gol.

DELLAVALLE 6.5: In anticipo e per letture è attento e non commette sbavature, come ha abituato. Dopo lo svantaggio suona la carica andando vicino al gol di testa. Tra i trascinatori dei granata, fa di tutto per provare a far salire i suoi. Al 95' su rigore tiene viva l'ultima speranza del Toro, siglando il 3-3 che non basta per i playoff ma evita la sconfitta.

ANTOLINI 6: Non era nell'undici iniziale di Scurto da dicembre in una stagione bersagliata da infortuni. Tenta a ripetizione di sfondare a sinistra, con più di un cross in mezzo all'area. Con il passare dei minuti perde un po' di spinta, ma la prova resta sufficiente (70' MUNTU 6.5: Ridà linfa alla fascia sinistra per gli ultimi venti minuti di gara. Più volte passa nelle trame della difesa rossonera, suo il cross da cui si origina il gol di Dell'Aquila)

DALLA VECCHIA 5.5: Cerca la porta con un tiro troppo debole al 25', di facile presa per Raveyre. Contribuisce alla manovra in mezzo al campo, pochi però gli inserimenti. In altre occasioni ha saputo incidiere maggiormente.

RUSZEL 6.5: Guida con sicurezza la manovra granata, è il cervello delle operazioni del Torino e raramente viene messo in difficoltà dai rossoneri. Si conferma un punto fermo di questa squadra.

SILVA 5.5: Nel primo tempo alterna buone iniziative a momenti in cui non riesce ad essere efficace, per quanto tenti sempre di non far mancare il proprio apporto ai tentativi di imbucate dei granata (46' CIAMMAGLICHELLA 6.5: È ovunque e ha un impatto devastante sulla partita. Dà vita con un'iniziativa personale alla rete dell'1-3 granata, riuscendo a mettere in difficoltà Raveyre. Decisivo sul 2-3 con la sponda di testa per Dell'Aquila e conquista anche il rigore del 3-3. Crede fino all'ultimo nella rimonta senza mai mollare la presa)

SAVVA 5.5: A spazi chiusi fatica a proporsi con continuità. Torna a farsi vedere al 78' con un colpo di testa velenoso sugli sviluppi di corner, terminato di poco alto. Complessivamente si vede troppo poco per le qualità che ha.

GABELLINI 6: Lavora di sponda, ma senza pungere in area nella prima metà di gara. Alla ripresa insacca in rete la palla lasciata vagante da Raveyre sul tiro di Ciammaglichella, dando una speranza alle possibilità di rimonta del Torino (81' PERCIUN sv)

NJIE 5: Lezioso nel primo tempo, si perde nei dribbling e in scelte senza sviluppi oppure affrettate. Si spazientisce con il passare dei minuti e prende un'ammonizione evitabile alla ripresa. Non riesce a entrare nel vivo per fare la differenza nella gara decisiva (70' DELL'AQUILA 6: Entra per contribuire alla rimonta, non è subito nel vivo ma diventa poi decisivo per la rete del 2-3 con un colpo di testa)

ALL. SCURTO 6: I playoff sfumano, ma il suo Toro ci crede fino all'ultimo. Il rammarico per non essere andati alle fasi finali sicuramente c'è, ma le attenuanti del mancato accesso anche restano. I granata con il tentativo di rimonta dimostrano di essere una squadra tenace, che avrebbe meritato di più e che a volte è incappata però nei suoi errori, decisivi anche contro il Milan. Resta in un bilancio complessivo l'importanza del lavoro fatto sul gruppo. In due anni di granata tre suoi giocatori hanno esordito in Prima squadra: Savva, Dellavalle e Gineitis. Ciammaglichella, Silva, Muntu e Antolini sono rientrati nel giro delle convocazioni. Questo non può che essere un traguardo importante nell'ottica di un Settore giovanile.

