Primavera, le pagelle di Torino-Sassuolo 1-1: Ciammaglichella segna ancora

BIANAY BIALCOT 6: Esordio da titolare con il Torino. Deve sostituire Dembelé, compito non proprio semplicissimo, e lo fa abbastanza bene. Spinge meno rispetto all'ex compagno, ma in fase di chiusura prova a limitare i danni.

DELLAVALLE 6.5: Gioca con la personalità del leader. Difende con ordine, imposta con sicurezza. Nel finale, con il calo del Toro e la crescita del Sassuolo, è spesso chiamato agli straordinari.

RETTORE 6: Dalle sue parti si aggira Russo che è un avversario scomodo, lui riesce ad arginarlo. Partita ordinata.

ANTOLINI 6: Spinge quando può, ma su quel lato deve fare grande attenzione perché il Sassuolo spinge molto.

CIAMMAGLICHELLA 7: Parte alla grande. Prima sfiora il gol e poi lo realizza immediatamente con una girata di prima (con tanto di dedica a Dell'Aquila). Al 10' sfiora anche l'assist con il tacco, ma Padula non riesce a realizzare. Il migliore in campo per corsa, temperamento e qualità. (69' FRANZONI 6: Prova a sprintare, ma il Sassuolo lo chiude bene. Entrato con un buon piglio).

RUSZEL 6: Solita tranquillità palla al piede e ferocia in fase di non possesso. È l'ultimo a mollare, fino al triplice fischio infatti prova a recuperare palloni e a far partire contropiedi.

SILVA 6: In mezzo al campo deve indossare l'elmetto: spazi stretti e tante botte. Esce per crampi dopo aver dato tutto in campo. (63' DALLA VECCHIA 6: In mezzo mette ordine e prova a far sentire la sua fisicità).

SAVVA 5.5: Parte bene sfondando sulla destra nonostante sia sin dalle prime battute raddoppiato con costanza dai neroverdi. Con il passare dei minuti cala vistosamente. In avvio di ripresa su intestardisce nel voler andare via in dribbling quando potrebbe servire Padula tutto solo in area. (69' LONGONI 6: Entra in corsa in una partita complessa, ci sono pochi spazi. Prova a crearli, senza troppa fortuna)

NJIE 5.5: Si vede poco, ma deve anche fare tanto lavoro sporco perché dal suo lato il Sassuolo spinge con continuità. Nel primo tempo si intestardisce in uno contro uno che non gli riescono. (82' ACAR SV)

PADULA 6: Ciammagilchella gli dà la possibilità di segnare, ma trova la risposta di Theiner. Buon esordio da titolare, anche se non ha molte occasioni per incidere. (82' GABELLINI SV)

ALL. SCURTO 6: Come un anno fa il suo Toro deve ancora trovare al 100% la giusta forma. Il calo nella ripresa si era visto anche a Genova. Le sensazioni comunque sono positive. La sua squadra nei primi 25 minuti del primo tempo ha dominato la gara e poi l'ha controllata. Il gol del Sassuolo è figlio di un episodio (che la retroguardia poteva gestire meglio), ma al netto di tutto gli ospiti non hanno creato molto.

