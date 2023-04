Primavera, le pagelle di Torino-Sassuolo 2-1: Dell’Aquila e Savva, gol pesanti

Il Torino Primavera vince lo scontro diretto con il Sassuolo: le pagelle dei granata

Irene Nicola

Il Torino vince per 2-1 il Sassuolo trovando la zampata decisiva all'89'. I granata passano prima avanti con Dell'Aquila, ma concedono un rigore ingenuo nel finale che sembra chiudere i giochi. Allo scadere però Savva si riscatta dopo il rigore regalato e conquista i tre punti per i granata, ancora secondi in classifica. Di seguito le pagelle dei granata.

PASSADOR 7: Fa mezzora da spettatore, poi con tre parate consecutive e ravvicinate mantiene lo 0-0 nel primo tempo, salvando i granata. A inizio ripresa esce bene su Komi e prende una gran botta, si rialza e continua. Stoico nel non mollare, visto che finisce la partita anche con una vistosa fasciatura.

DEMBELE 5.5: Smuove l'equilibrio del primo tempo con la prima vera chance della partita, servendo a Caccavo il tap-in del possibile vantaggio. Nella ripresa si fa apprezzare per un ottimo recupero dopo il gol di Dell'Aquila, ma poi si fa fregare da Leone, commettendo il fallo da rigore. Alla fine il Toro vince, ma il suo errore poteva costare caro.

N'GUESSAN 6: Si conferma attento negli anticipi, bravo a non farsi ingannare nel duello con D'Andrea. Il resto è ordinaria amministrazione.

DELLAVALLE 6: Non si fa prendere in contropiede nemmeno nei momenti di difficoltà dei granata. Il giallo però era evitabile. Il gol del pari nasce da un suo disimpegno un po' frettoloso.

OPOKU 6: La scelta di due mezzali offensive come Savva e Njie lo relega prettamente a compiti difensivi. Partita ordinata, senza grossi rischi.

SAVVA 6.5: Si fa apprezzare per tante iniziative e spesso positive. Fisicamente i giocatori del Sassuolo lo patiscono. La ciliegina sulla sua prestazione è la rete del definitivo 2-1. Primo gol in Primavera 1 dopo i 7 in Under 18.

SILVA 6: A centrocampo mette ordine, ma non è troppo continuo nelle iniziative a sostegno del duo d'attacco (91' BARZAGO sv)

RUSZEL 6: Nel primo tempo sbaglia troppi controlli e sembra in affanno. Nella ripresa torna il Ruszel di sempre e cresce notevolmente.

NJIE 5.5: In copertura ha più di un tentennamento, perde due palloni sanguinosi che rischiano di mandare in porta il Sassuolo. Anche nelle azioni offensive spesso non è concreto.

CACCAVO 6: Si mangia le mani per aggancio mancato da due passi nel primo tempo. Ma tolto quell'errore è l'uomo che crea più occasioni nell'attacco granata. E infatti trova il riscatto con l'assist per il gol di Dell'Aquila (83' CORONA 6: Alla prima conclusione porta Zacchi a una respinta non ottimale su cui si avventa Savva per il 2-1)

DELL'AQUILA 6.5: Nel primo tempo un paio di conclusioni, ma nulla di eclatante. Cresce nella ripresa e trova il gol del vantaggio granata dopo un uno-due con Caccavo. Non segnava dal 15 gennaio, sceglie il momento giusto per sbloccarsi (83' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra nell'azione del vantaggio e poco dopo sfiora la rete)

ALL. SCURTO 6: La partita con il Sassuolo non è la migliore dei granata, specie in un primo tempo fatto di alti e bassi. Il suo Toro è però bravo a sfruttare le occasioni che gli capitano e a passare in vantaggio con Dell'Aquila, scelto all'ultimo al posto di Antolini. Nella ripesa azzecca gli ingressi di Ciammaglichella e Corona, entrambi nel gol del 2-1. Tre punti pesantissimi per la classifica, vincere lo scontro diretto dà continuità e motivazioni.