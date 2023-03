Primavera, Scurto post derby: “Vendicata l’andata. Fatta una grande partita”

Siete tante squadre lassù in alto... "Come al solito è un campionato equilibrato con tante squadre forti e con poca differenza tra chi lotta per i playoff e chi lotta per la salvezza. La squadra che ha più continuità è quella che solitamente ha più qualità. La classifica ci interessa fino ad un certo punto, abbiamo avuto la grande soddisfazione di aver portato un giocatore in prima squadra: probabilmente con Gineitis avremmo avuto 7-8 punti in più e quindi primi in classifica. Son contento, però, di avere otto punti in meno e di aver portato un ragazzo in prima squadra. L'obiettivo principale da qui alla fine è di portare altri ragazzi in prima squadra. Se saremo così bravi da arrivare là davanti, saremo soddisfatti, ma non è l'obiettivo primario".