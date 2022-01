Primavera, rinviata la 15^ giornata causa Covid-19: slitta il derby

Rinviata la 15^ giornata del campionato Primavera in programma il prossimo weekend a causa della situazione contagi nelle varie squadre

Non si giocherà il derby Primavera tra Torino e Juventus, la Lega Serie A ha comunicato il rinvio in blocco della 15° giornata di campionato e dei quarti di finale di Coppa Italia. La stracittadina si sarebbe dovuta giocare a Biella sabato alle 18, ma verrà recuperata in futuro. Ancora non sono state decise le date in cui le 15° giornata verrà disputata. La decisione è stata presa perché sono tanti i casi di positività tra le varie squadre e per salvaguardare la salute di ragazzi e staff, la Lega ha deciso di posticipare la ripresa delle attività ufficiali.