Primavera, Sampdoria-Torino 2-2: i granata strappano un punto allo scadere

Per la sfida contro la Sampdoria, Scurto schiera quella che al momento è la formazione tipo con soli due cambi rispetto all'ultimo match contro il Frosinone. Il primo è in difesa, con il rientro di N'Guessan al fianco di Dellavalle al posto di Anton. Il secondo, obbligato, riguarda invece il reparto di centrocampo: Weidmann, squalificato per una giornata, è out e viene sostituito da Ruiz. In attacco ancora fiducia alla coppia Dell'Aquila-Caccavo.

In avvio è subito Torino, con la Sampdoria che trema al 5' dopo il sinistro a giro di Dell'Aquila, di poco sopra la traversa. Subito dopo anche Njie si mette in proprio dalla distanza, ma il pallone è ancora fuori. Al 9' i granata trovano la via del gol. N'Guessan di testa interviene su una seconda palla e lancia Savva, che trova una splendida interazione con Caccavo sulla trequarti. A sua volta Caccavo con il tacco cerca nuovamente il compagno cipriota che, arrivato al limite dell'area, da lì non sbaglia e trafigge Tantalocchi. La squadra di Scurto è in palla e batte più di un colpo; la Sampdoria però non demorde e con Cecchini prova a sorprendere Passador dal limite, senza successo. Al 31' i granata devono rinunciare però a N'Guessan, che sente tirare la coscia sinistra, prova a stringere i denti ma alla fine deve lasciare il campo; al suo posto entra Anton. Nel finale di frazione la spinta della squadra di Scurto si allenta, la Sampdoria trova più spazio con Ivanovic che diventa l'uomo blucerchiato più pericoloso. E al 48' il primo e vero brivido per il Torino, con la traversa di Uberti allo scadere.

Primavera, Sampdoria-Torino: il secondo tempo

A inizio ripresa la Sampdoria gela il Torino. Lo segna Ivanovic di testa dopo un corner guadagnato dai blucerchiati a un minuto e mezzo dal fischio d'inizio. Si riparte dall'1-1, con tutto da rifare per i granata. La squadra di Scurto pare in confusione e si fa vedere solo a sprazzi, lasciando ampi spazi ai blucerchiati. Il buco più pericoloso porta Montevago davanti a Passador, perfetto però l'anticipo di Dembele. La Sampdoria fa la partita nel primo quarto d'ora, mentre i granata vanno in affanno. Al 63' i blucerchiati completano la rimonta sui granata, con Montevago che si apre sulla sinistra e incrocia sul secondo palo. 2-1 per la Sampdoria, Torino in calo vertiginoso rispetto al primo tempo. Scurto cambia allora disposizione passando a tre in difesa con l'innesto di Wade, esce Dell'Aquila. I granata però non riescono mai a costruire e a farsi vedere in avanti, fatta eccezione per un'incursione di Dembelé a 10' dalla fine. All'82' tre cambi tutti in un colpo per il Torino: entrano Corona, Capac e Vaiarelli per Caccavo, Antolini e Njie. I granata iniziano a spingere con più insistenza grazie ai nuovi ingressi, ma continuano le imprecisioni. Ma cambia tutto al 93' quando Savva si conquista un rigore nell'extra time nel duello con Di Mario e Aquino. Sul dischetto va Corona, che è glaciale e sigla il 2-2 per i granata.