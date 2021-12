Primavera, Torino-Cagliari 0-0: un tempo a testa per granata e sardi

Il resoconto della sfida tra la Primavera del Torino e il Cagliari

Alberto Giulini

Sono gli errori sotto porta a prendersi la scena nella gara Primavera tra Torino e Cagliari. Quello maturato a Biella è un pareggio che si può dire giusto per quanto visto in campo, ma delle reti avrebbero potuto esserci eccome: meglio i granata nel primo tempo, sardi che hanno preso campo nella ripresa ma senza trovare la zampata decisiva per strappare i tre punti. Si chiude dunque con le reti inviolate per le diverse occasioni sprecate dalle due squadre: in chiusura di primo tempo Baeten spreca a tu per tu con il portiere, quindi sono Vinciguerra e Kourfalidis a graziare i granata.

PRIMO TEMPO - Coppitelli riparte dal 4-3-3 con Reali e Anton al centro della difesa, Della Valle ancora allargato a destra e Angori sulla corsia opposta. In cabina di regia c’è capitan Savini, affiancato da Lindkvist e Di Marco. A comporre il tridente Baeten e La Marca a supporto di Akhalaia. Da segnalare inoltre il rientro di Stenio Zanetti, tornato in panchina dopo l’infortunio delle scorse settimane. Il primo tiro in porta del Toro arriva all'8', con un sinistro da fuori di Angori che trova la risposta sicura di D'Aniello. Quindi è Savini a verticalizzare per Akhalaia, che si invola nell'uno contro uno con Palomba: il centravanti granata è bravo a concludere da posizione defilata, andando però a sbattere sul portiere sardo. Al 18' è decisiva un'uscita bassa di Milan, che interviene con i tempi giusti e anticipa Tramoni. Sono però i granata a sfiorare il vantaggio due minuti più tardi: cross dalla destra di Baeten, sponda di Akhalaia e destro al volo di La Marca che scheggia l'incrocio dei pali. Al 24' gli ospiti sono costretti al primo cambio: problemi muscolari per Zallu, al suo posto entra Sulis. Ma la sfortuna del Cagliari non è finita ed al 29' si ferma per un fastidio alla coscia anche Bruno Conti, sostituito da Carboni. Dopo un primo tempo quasi esclusivamente a conduzione granata, al 41' il Cagliari sfiora il vantaggio: Yanken si gira in area e manda di poco a lato con la complicità di una deviazione. Proprio allo scadere Baeten si divora l'1-0: lanciato in campo aperto, l'esterno granata è bravo a resistere alla trattenuta di Sulis ma, a tu per tu con il portiere, manda clamorosamente a lato. È l'ultimo squillo di una prima frazione che si chiude dunque a reti inviolate.

SECONDO TEMPO - Al rientro dall'intervallo il Cagliari inserisce subito il giovanissimo Vinciguerra (classe 2005) al posto di Yanken. La prima occasione della ripresa è proprio per gli ospiti: Kourfalidis taglia con i tempi giusti, ma trova la presa sicura di Milan. La risposta granata è immediata e porta la firma di Akhalaia, che lascia partire il sinistro dal limite dell'area e sfiora il palo alla destra di D'Aniello. Al 55' è Savini a sfiorare l'1-0, con un sinistro da fuori che scheggia il palo esterno. La prima mossa di Coppitelli è Stenio Zanetti, al rientro dopo l'infortunio ed in campo al posto di Di Marco. Sono però i sardi ad avere una grandissima palla gol per sbloccare l'incontro: Tramoni vince un contrasto con Angori e mette in mezzo, sul secondo palo Vinciguerra manda clamorosamente alto a porta vuota. È il segnale di un Cagliari che, a differenza del primo tempo, è vivo e prende campo con il passare dei minuti. Non è dunque un caso che al 65' arrivi un triplo cambio granata: fuori Baeten, La Marca e Akhalaia, spazio a Rosa, Caccavo e Antolini. Quindi è la traversa a salvare i granata su destro da fuori di Vinciguerra, poi è bravissimo Milan ad alzarsi subito e chiudere lo specchio - pur senza toccare il pallone - al tap-in di Tramoni che termina alto. Al 75' arriva l'ultimo cambio dei sardi, che inseriscono Schirru al posto di Cavuoti. Cagliari che, all'82', si divora un altro gol con Kourfalidis che da due passi calcia a lato. All'87' Coppitelli deve rinunciare a Reali, al suo posto entra Amadori. Nei tre minuti di recupero provano a chiudere in attacco i granata, che non trovano però lo spunto giusto per sbloccare l'incontro. Si chiude dunque con un pareggio tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo: primo tempo a tinte granata, nella ripresa meglio il Cagliari e granata graziati in più occasioni dagli errori sotto porta dei sardi.