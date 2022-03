Primavera, Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Caccavo e Gineitis titolari

Gli allenatori delle due squadre hanno comunicato le scelte dei giocatori da mandare in campo dal primo minuto

Sono state comunicate le formazioni ufficiali per il match, valido per il 23esimo turno, Torino-Sassuolo. Il tecnico granata Federico Coppitelli ha deciso di schierare dal primo minuto il classe 2004 Luigi Caccavo nel ruolo di centravanti del 4-2-3-1, che ha confermato. In porta c'è sempre Alberto Milan, davanti a lui la coppia di centrali è composta da N'Guessan e Anton. Sulla trequarti ritrova spazio Gvidas Gineitis, anche lui classe 2004, insieme a Baeten e Zanetti.