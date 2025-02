Primavera, Toro e Juve andamenti opposti nei big match: bianconeri più convincenti

I granata nei big match hanno vinto sempre in casa e mai in trasferta, la Juve ha avuto un rendimento migliore

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 13:01)

Manca sempre meno al derby Primavera, una sfida determinante per entrambe in ottica playoff di categoria. Una sfida che vede favoriti i bianconeri per come abbiano approcciato in questa stagione i big match. Il derby d'andata anzi resta quasi l'unica macchia di una Juventus che raramente ha steccato contro le grandi e nelle sfide storicamente più importanti per la Juve. Discorso diverso per il Toro, anche se non sono mancate le eccezioni.

Primavera: il Torino nei big match — Per i granata queste sono proprio il derby d'andata e la vittoria molto convincente contro l'Inter. Contro le prime quattro in classifica, però, l'unico successo fin qui è stato proprio contro i nerazzurri. Va comunque considerato che la squadra di Tufano deve ancora giocare le partite di ritorno contro Fiorentina e Sassuolo. Contro Inter e Roma invece sono state disputate tutte le sfide e il bilancio è di 3 sconfitte e 1 sola vittoria. Il rapporto non cambia se si estende il conto a Milan e Juventus (entrambe sfidate solo una volta): 1 vittoria contro i bianconeri e 1 sconfitta contro i rossoneri. Insomma contro le prime 6 in classifica in 8 partite il Toro ha raccolto appena 6 punti. Questo fa capire quanto siano complicate queste partite per i ragazzi di Tufano.

Primavera: la Juventus nei big match — Più equilibrato il rendimento della squadra di Magnanelli. L'ex capitano del Sassuolo e ora allenatore dell'Under 20 bianconera ha raccolto con la sua squadra 3 vittorie in 7 partite contro le prime 5 in classifica. Tra l'altro c'è un dato decisamente positivo per la Juve, perché i bianconeri hanno vinto 2 delle 3 sfide giocate in casa nei big match. Insomma il rendimento della Juve è stato fin qui positivo nelle sfide più importanti dell'anno e il toro dovrà fare particolarmente attenzione quindi alla fame della squadra di Magnanelli. L'unico punto in comune tra le due squadre è che in queste gare non c'è mai stato il segno 'X'. Il pari sembra da scartare.