Primavera, verso la semifinale Torino-Fiorentina: tutto quel che c’è da sapere

Il grande momento è arrivato: la Primavera del Torino è pronta a giocarsi le sue carte nelle semifinali della poule scudetto del campionato Primavera. La squadra allenata da Giuseppe Scurto sfiderà la Fiorentina di Alberto Aquilani. I toscani, arrivati terzi in classifica, hanno superato nel turno precedente le semifinali la Roma, prendendosi la rivincita dopo la Coppa Italia persa. In campionato questa stagione il confronto tra le due ha sempre sorriso ai granata, che hanno battuto la Viola sia all'andata che al ritorno (in quella clamorosa partita giocata al 'Torrini' di Sesto Fiorentino con i granata rimontati di due reti e poi comunque vincenti). In più la miglior posizione di classifica del Torino favorisce la squadra di Scurto in semifinale: in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai supplementari, ma se dovesse rimanere tale anche dopo i 120 minuti di gioco allora in finale andranno proprio i piemontesi. Insomma, un'altra dimostrazione di quanto è stata importante quella vittoria contro l'Empoli all'ultima giornata: il Toro non solo arriverà più riposato alla sfida, ma anche con due risultati su tre a favore. La partita si giocherà alle 20 di martedì 6 giugno al 'Ricci' di Sassuolo.