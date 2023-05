Primavera, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino: rientra N’Guessan in difesa

Le scelte di mister Giuseppe Scurto in vista della partita di Bogliasco in un turno nel quale potenzialmente il Torino potrebbe blindare il secondo posto

Il Torino è pronto ad affrontare la Sampdoria per il campionato Primavera 1. A Bogliasco non sarà una sfida facile, ma la gara potrebbe anche sorridere e non poco ai granata, che se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbero essere aritmeticamente ai playoff da sabato mattina e iniziare a blindare il secondo posto. Le scelte di mister Giuseppe Scurto sono le seguenti. Sarà un 4-4-2 con Caccavo e Dell'Aquila. Ruszel-Ruiz in mezzo al campo, Savva e Njie sulle corsie. Dunque, rispetto alla scorsa settimana c'è N'Guessan che rientra ed è titolare al posto di Anton, Ruiz a centrocampo che sostituisce Weidmann squalificato.