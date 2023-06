Torino, Buonagrazia e i suoi uomini: chi sono

Nelle ultime settimane se ne sono fatti tanti di nomi di possibili new entry al Toro. Su tutti quello di Davide Bellotto, che in passato ha svolto il ruolo di responsabile delle giovanili del Chieri e poi ha svolto attività di scouting per la Juventus. In questo momento non ci sono conferme sul suo possibile arrivo in granata, dove comunque se dovesse arrivare continuerebbe a occuparsi sempre di osservazione. Più certo invece il nome di un altro ex Chieri Omar Cerutti. Quest’ultimo ha lavorato con Buonagrazia alla Sisport e dovrebbe prendere uno dei gruppi Under 13 oppure occuparsi di coordinamento dei gruppi visto che negli ultimi anni ha svolto anche il ruolo di responsabile del Chieri. Cerutti è un allenatore di grande esperienza tra i dilettanti e negli ultimi anni più volte è stato fatto il suo nome in orbita Toro, adesso dovrebbe essere arrivato il suo momento.