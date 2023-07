Torino, chi è Dembelé: terzino di spinta e assistman della Primavera granata

Ivan Juric ha aggregato per l'avvio di preparazione al Filadelfia alcuni giocatori della Primavera di Scurto, che saranno valutati in ottica Prima squadra. Per alcuni si tratta di una prima volta assoluta, altri invece hanno già avuto modo di lavorare con il tecnico croato. Vediamo i profili dei giocatori selezionati da Juric. È il turno di Ali Dembelé.

Torino, chi è Dembelé: terzino inamovibile per Scurto

Ali Dembelé è arrivato a Torino la scorsa estate. Lo aveva prelevato dal Troyes Ruggero Ludergnani, che aveva visto nel terzino destro francese un rinforzo da consegnare a Scurto per la nuova Primavera granata. Dembelé, classe 2004, ha iniziato così a lavorare sotto la guida del tecnico siciliano facendosi notare sin dalle amichevoli precampionato, quando molti iniziarono a intravedere in lui le doti atletiche di Singo ai tempi della Primavera. Scurto lo ha di fatto eletto già allora come titolare per la fascia destra, confermandone l'impiego tattico, pur facendolo provare in caso di necessità anche sul versante opposto. Dal canto suo Dembelé ha ricambiato la fiducia disputando un'ottima prima stagione in granata con quasi 3000 minuti in campionato (è il secondo giocatore più impiegato della rosa dopo Dellavalle) e ben 7 assist all'attivo.