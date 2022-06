Torino, da De Luca a Millico: i cinque giovani top lanciati da Coppitelli

Le strade tra Federico Coppitelli e il Torino si sono nuovamente divise. Ancora una volta la scelta è stata consensuale e dopo un anno e mezzo dal suo ritorno è nuovamente addio. Nel suo periodo granata ha lanciato tanti giovani che si sono poi affacciati al professionismo, alcuni di loro anche alla prima squadra: una delle missioni primarie di Coppitelli era quella di creare giocatori di Serie A e Serie B e non più solo da Serie C. Da De Luca, che ora sta avendo un'ottima carriera in B a Singo che è un punto fermo della squadra di Juric.