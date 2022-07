Torino, Della Morte e Parisi portano nelle giovanili esperienza internazionale

Ludergnani ha regalato tanti giovani dall'estero la scorsa stagione e i due nuovi allenatori hanno l'esperienza per aiutarli a crescere

Roberto Ugliono

Per un Torino che parla sempre più l'inglese, servivano anche allenatori con una certa esperienza internazionale. D'altronde Ruggero Ludergnani nella sua prima stagione oltre a portare in granata tanti volti italiani, ha cercato anche di guardare fuori dai confini e ha portato ragazzi da tutta Europa. I due nuovi nomi per le panchine hanno nomi italiani e un passato all'estero. Un modo per portare esperienze internazionali in granata. Aniello Parisi e Ivano Della Morte quindi si inseriscono in questo contesto, ma hanno esperienze differenti.

Torino, chi sono Aniello Parisi e Ivano Della Morte

Quest'ultimo è un torinese doc e il Toro lo conosce davvero bene. Nato a Ciriè, Della Morte è cresciuto calcisticamente proprio con la maglia granata cucita addosso, tanto da esordire nel 1993 con Mondonico in prima squadra. Era il Toro della finale di Coppa UEFA e della Coppa Italia vinta. L'ultimo periodo d'oro del Toro e lui l'ha conosciuto a tutto tondo: dalle giovanili alla prima squadra. Terminata poi la carriera da giocatore, ha iniziato ad allenare nel Canavese è poi approdato alla Juventus. In bianconero ha allenato fino al 2017, anno in cui ha fatto la valigia ed è volta in Russia all'Achmat Grozny. Qui ha lavorato come responsabile delle giovanili e ha accumulato esperienza.

Profilo diverso quello di Parisi invece. In Italia da allenatore ha lavorato per due anni a Roma, chiudendo nel 2021 sulla panchina dell'Under 18 , con la quale (come Scurto lo scorso anno) ha appena sfiorato il titolo Nazionale. Poi con l'arrivo in giallorosso dell'allenatore di Alcamo e nuovo tecnico della Primavera granata, Parisi è volato in Lussemburgo. Qui la sua avventura era iniziata come responsabile delle giovanili dello Swift Hesperange, ma dopo pochi mesi viene promosso come allenatore della prima squadra. Al termine della stagione la squadra ha finito al quarto posto e si è qualificata ai preliminari di Conference League.

Con Parisi e Della Morte, quindi, Ludergnani ha portato due allenatori con una buona esperienza sia in Italia che all'estero. Saranno quindi due profili che grazie al loro pregresso dovranno provare a far crescere i ragazzi e il Settore giovanile. Della Morte, dal suo, potrà portare in granata anche gli insegnamenti che aveva ricevuto da giocatore proprio nelle giovanili granata in uno dei momenti più floridi del Settore giovanile.