Torino, ecco Ndime per le giovanili: firma da professionista per il classe 2009

L'annuncio direttamente dal centrocampista belga-congolese
Irene Nicola
Nuovo innesto per il Settore giovanile granata. Si unisce alla scuderia del Toro il centrocampista belga-congolese Jonathan Soye Ndime. Il classe 2009, passato nelle filiere di Standard Liegi e Genk, ha annunciato di aver firmato il primo contratto da professionista con il club granata. Su Instagram le prime parole di Ndime: "Molto felice di aver firmato il primo contratto con il Torino ed emozionato per questo nuovo capitolo. Tutta la gloria a Dio"

