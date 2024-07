Torino, Fioratti per l’Under 18: da 13 anni in granata, è lui il più longevo

Christian Fioratti è la novità nel roster di allenatore delle Under granata. Una novità, ma solo in parte e solo per il ruolo di prima guida in Under 18 perché Fioratti il mondo Toro lo conosce ormai a memoria essendo cresciuto al Filadelfia e lavorando da 13 anni all'interno del mondo granata al seguito dei giovani prospetti del vivaio.