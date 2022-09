Torino, Gomis torna come osservatore: cercherà talenti nel cuneese

"Dopo 21 anni rientro a casa […], nel settore giovanile granata dove sono arrivato da bambino e ora torno da uomo per ricambiare tutto quello che mi avete dato”. Lys Gomis è tornato al Torino, questa volta in veste di osservatore. Si occuperà della zona del cuneese dove ha la sua scuola calcio per portieri e sarà il responsabile della zona, quindi sarà lui a provare a portare i giovani talenti che vedrà in quell'area per convincerli e regalargli un'esperienza in maglia granata. Lys questa maglia l’ha toccata con mano, esordendo e anche realizzando quello che era un sogno. Tra errori e sfortunati eventi, non è riuscito a dare quanto voleva, ma l’ha reso l’uomo che è. Semplice, schietto, diretto. Un uomo con il Toro nel cuore.

Il suo viaggio è stato lungo e in più piazze ha fatto vedere il suo potenziale per riscattarsi. Poi i guantoni sono finiti appesi e per Gomis è iniziata una nuova strada: quella dell’insegnante. A Busca ha iniziato un percorso da preparatore dei portieri e poi con il tempo è arrivata anche la sua scuola calcio per portieri. Una missione: dare ai bambini ciò che ha ricevuto, tutti gli insegnamenti e tutto ciò che ha appreso. Quasi una missione di vita, portata avanti con amore e dedizione. Banalità? Luoghi comuni? Assolutamente no. Basta averlo seguito sui social per capirlo. Lys ha sempre dato tutto se stesso ai bambini che si sono iscritti alla sua scuola calcio. Ha dato la sua simpatia (contagiosa) e soprattutto la sua professionalità. Proprio grazie a questa scuola conosce molti giovani portieri della zona e quindi a lui il compito di pescare i migliori per provare a portarli al Toro. Conoscendo il suo amore per la maglia granata, probabilmente non gli ci vorrà molto a contagiarli. Per questo per lui è il momento di tornare a casa. Per dirla all’inglese: home is where the heart is (la casa è dove c’è il cuore per dirla all’italiana).