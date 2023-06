Torino, i giovani da seguire nella prossima stagione: da Savva ad Acar e Gabellini

Uno degli obiettivi delle giovanili del Torino, come spiegato dallo stesso Ruggero Ludergnani (responsabile di settore), è quello di portare i ragazzi più talentuosi a crescere anche nelle categorie superiori. Alla fine della stagione sono già in tanti ad averlo fatto. Nella lista dei talenti emergenti dell’ultima annata, infatti, non è un caso che molti di questi ragazzi abbiano giocato proprio da sottoleva per buona parte della stagione. La lista fa riferimento ai ragazzi che più si sono messi in mostra e che la prossima stagione saranno ancora nelle giovanili del Torino.