Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Seconda settimana di gara per il Settore giovanile maschile granata. Anche questo weekend solo una delle Under scenderà in campo: l'Under 17. Era previsto l'esordio in campionato anche per l'Under 18 di Fioratti, ma la gara contro l'Inter è stata rinviata a data da destinarsi (così come altre due partite del girone). L'Under 17 di Rebuffi si mostrerà invece per la prima volta in casa ai tifosi granata contro il Parma. Di seguito il programma del fine settimana delle giovanili del Torino.