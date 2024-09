Finisce l'attesa, nel weekend delle giovanili granata scendono in campo per la prima di campionato Under 18, Under 16 e Under 15. Si completa così il quadro del Settore giovanile maschile del Torino, con l'Under 17 che già da settimane ha iniziato il proprio cammino ma che questo fine settimana osserverà il turno di riposo. Vediamo ora nel dettaglio gli impegni delle giovanili granata nel weekend.