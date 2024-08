Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Ritorna l'appuntamento con il Settore giovanile granata. Si riparte con la nuova stagione dopo la sosta estiva. Le Under maschile inizieranno tutte scaglionate, come previsto dai rispettivi calendari. La prima a partire è l'Under 17 con il Bologna domenica 1 settembre. Il weekend dell'8 settembre toccherà all'Under 18, la settimana successiva ai nastri di partenza anche Under 16 e Under 15. La Primavera di Tufano scenderà in campo domenica 1 settembre alle ore 16.30 contro la Fiorentina.