Fari accesi sull'Under 17 nel fine settimana. Primo turno playoff nelle fasi finali per i torelli di Rebuffi, impegnati in Emilia contro il Sassuolo. Nel frattempo a Orbassano l'Under 18, alle prese con l'ultima parte di regular season, sfiderà l'Hellas Verona. La Primavera di Scurto scenderà infine in campo nel posticipo di lunedì 6 maggio alle ore 17 contro la Sampdoria. Di seguito il programma del weekend.