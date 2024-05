Domenica di ricca di sfide nel fine settimana del Settore giovanile maschile granata. Si parte con la Primavera alle ore 11, impegnata a Orbassano nel match contro il Milan che deciderà l'accesso o meno alla poule scudetto. Poi toccherà ad Under 15 e Under 16, rispettivamente alle 13 e alle 14, attese sui campi di Milan e Atalanta per il ritorno degli ottavi di finale. Lunedì chiuderà l'Under 18 con il posticipo di Orbassano contro il Milan.