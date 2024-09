Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend fitto di impegni per il Settore giovanile maschile granata. Apre le danze la Primavera di Tufano, in campo sabato 28 settembre alle ore 15 in trasferta contro l'Atalanta. Domenica spazio invece alle Under. L'Under 18 va in trasferta in Emilia per sfidare il Bologna, tutte le altre formazioni restano tra le mura amiche. L'Under 17 ospita a Orbassano la Reggiana, Under 16 e Under 15 attendono il Sassuolo al Cit Turin.