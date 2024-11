La sosta nazionali ferma solo la Primavera, ma non le Under che nel fine settimana saranno quasi a pieno regime in campo. Dopo lo scorso weekend interamente giocato in casa, è tempo di trasferte per i granata. Under 16 e Under 15 vanno in Romagna per affrontare il Cesena, l'Under 18 è attesa in Liguria a Bogliasco dalla Sampdoria. Ferma l'Under 17: la trasferta a Massa per sfidare la Carrarese è stata rinviata a domenica 1 dicembre alle ore 11.