Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il weekend del Settore giovanile maschile granata si apre con l'Under 18, che domani, sabato 14 dicembre, aprirà le danze a Roma per la sfida contro la Lazio. Poi toccherà alle 15 alla Primavera, impegnata contro la Cremonese a Orbassano. Domenica chiudono le altre annate. A Orbassano c'è l'Under 17 che affronta la Sampdoria, al Cit Turin spazio alle sfide di Under 16 e Under 15 contro il Bologna.