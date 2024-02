Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Arrivati a questa fase della stagione, sono ormai quasi tutti scontri diretti nelle gare del Settore giovanile granata. Tutte le Under granata disputeranno le partite del turno in casa. Apre le danze l'Under 15, in cerca di riscatto domenica alle 13 nel big match Genoa; in contemporanea scenderanno in campo Under 17 e Under 16: i torelli di Rebuffi ospitano a Orbassano il Modena nell'impegno sulla carta più agevole, quelli di Vegliato invece lanciano il guanto di sfida al Genoa sul campo del Cit Turin. Chiude nel posticipo del lunedì l'Under 18 di La Rocca, che ora non vuole più fermarsi e si prepara a sfidare il Bologna.