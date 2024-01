Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Inizia il 2024 delle giovanili del Settore giovanile maschile del Torino. In questo fine settimana tutte le Under granata torneranno in campo per il proseguimento dei rispettivi campionati. Gran parte delle gare del weekend si terranno tra le mura amiche: Under 16 e Under 15 sfideranno al Cit Turin il Parma, l'Under 18 a Orbassano il Lecce. Solo l'Under 17 andrà in trasferta per disputare lo scontro diretto con la Sampdoria a Bogliasco. Infine in campo anche la Primavera: Milan-Torino si giocherà domenica alle ore 13.