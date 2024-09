Torino, il programma del weekend delle giovanili granata

Primo fine settimana a ranghi completi per il Settore giovanile maschile granata. Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 saranno tutte impegnate sui campi nel fine settimana. Weekend di trasferta per le ultime tre: l'U18 va a Sassuolo, il biennio Giovanissimi sfiderà invece la Sampdoria. Domenica mattina, alle ore 11, torna in campo la Primavera di Tufano contro il Cagliari. Sfida contro i sardi anche per l'Under 18 nel posticipo di Orbassano del lunedì.