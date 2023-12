Torino, il punto del weekend su femminile e giovanili: risultati e classifiche

Weekend quasi perfetto per il Settore giovanile maschile granata, con tre Under su quattro vittoriose. Under 18 e Under 18, dopo due inizi di stagione difficili, tornano alla vittoria. L'Under 15 prosegue a passo speditissimo in zona playoff. Cade solo l'Under 17, che resta comunque quarta e in piena lotta per le fasi finali. Infine la Primavera di Scurto, 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta.