Torino, il punto del weekend su giovanili e femminile: risultati e classifiche

Due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio del fine settimana del Settore giovanile maschile granata, in attesa che si completi con il posticipo dell'Under 18 contro il Bologna (in programma oggi, lunedì 5 febbraio alle ore 15 a Orbassano). Si esaltano Under 17 e Under 16, mandando ko Modena e Genoa. Cade invece ancora l'Under 15, questa volta nello scontro del Grifone. Alla sconfitta dei torelli di Catto si aggiunge quella della Primavera di Scurto con il Sassuolo vincente per 6-3.