Torino, il punto del weekend su giovanili e femminile: risultati e classifiche

Fine settimana difficile per il Settore giovanile maschile granata. Va a punti solo l'Under 18 nel 2-2 in casa del Lecce. Under 16 e Under 15 vengono sconfitte nei rispettivi ottavi d'andata contro Atalanta e Milan. Cade anche la Primavera di Scurto, sconfitta per 2-1 in casa del Bologna.