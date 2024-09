Fine settimana quasi perfetto in casa Torino. Ottimo score per il Settore giovanile maschile granata, imbattuto nel corso del weekend. Vincono Under 18, Under 16 e Under 15; pareggio per l'Under 17 a Sassuolo. Torna al successo infine la Primavera, che ha avuto la meglio per 1-0 sul Cagliari grazie alla rete di Gabellini.