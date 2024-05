Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Si chiude ufficialmente l'attività del Settore giovanile maschile granata per la stagione 2023-2024. L'Under 18 è scesa in campo nel weekend per l'ultima gara perdendo contro l'Empoli e così tutte le giovanili hanno concluso i percorsi nei rispettivi campionati. Nella regular season le Under granata hanno ottenuto un quarto posto con l'Under 16, due quinte piazze con Under 17 e Under 15, un tredicesimo posto con l'Under 18. Tre giovanili hanno quindi staccato il pass per le fasi finali: l'Under 17, eliminata ai playoff, Under 16 e Under 15, fuori agli ottavi della poule scudetto. La Primavera ha terminato infine la stagione all'ottavo posto, senza qualificarsi ai playoff.