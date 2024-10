Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Tre vittorie e due sconfitte nel fine settimana del Settore giovanile maschile granata. Sorride l'Under 18, che rifila un poker alla Fiorentina; festa anche per Under 16 e Under 15, entrambe vincenti nei rispettivi incontri con lo Spezia. Cade solo l'Under 17, ko di misura nello scontro diretto con il Cesena. Sconfitta nell'extra time infine la Primavera di Tufano, che ha perso per 2-3 contro il Sassuolo di Bigica.