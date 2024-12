Weekend a due facce per il Settore giovanile maschile granata. Sorridono Under 18 e Under 17, che vincono contro Atalanta e Modena. Male invece Under 16 e Under 15, che subiscono due imbarcate nei derby di Vinovo. Sconfitta anche la Primavera: a Milano l'Inter ha la meglio per 4-3, scontro diretto ai nerazzurri. Di seguito il resoconto sul fine settimana delle giovanili granata e il punto sul Femminile.