Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Fine settimana senza soddisfazioni per il Settore giovanile maschile granata. La Primavera di Scurto manca l'appuntamento ai playoff: a Orbassano contro il Milan finisce 3-3, i granata tentano l'impresa in rimonta ma non riescono a trovare la vittoria e chiudono la stagione alla regular season. Nel frattempo si chiude il percorso nelle fasi finali anche per Under 16 e Under 15, eliminate agli ottavi da Atalanta e Milan. Il weekend delle giovanili maschili si chiuderà oggi, lunedì 20 maggio alle ore 15, con l'Under 18 impegnata a Orbassano contro il Milan.