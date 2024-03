Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel bilancio del fine settimana del Settore giovanile maschile granata. A sorridere è nuovamente l'Under 15, in netta ripresa da settimane e in piena corsa per le fasi finali, dopo la vittoria sul Modena. Si deve accontentare di un pareggio invece l'Under 16 sempre contro il Modena: il 3-3 è pirotecnico, ma è una frenata nella corsa per il colmare il gap dai playoff. Cade infine l'Under 18 nello scontro di cartello contro l'Inter capolista.